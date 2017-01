SPS, GB-Blackpool, beruft Robert van den Brink zum Head of Sales Europe. Unterstützt wird der Branchenexperte, der zuvor als Head of Sales für SPS den Ausbau des niederländischen Marktes vorantrieb, von Manfred Nieder, Vertriebsleiter im deutschsprachigen Raum, und Anne Gobled, Sales Managerin im Team SPS France. Um den europäischen Markt besser betreuen zu können, wurde außerdem das interne Kundenservice-Team erweitert.

„Bereits seit meinem Beitritt zum SPS-Team gab es Pläne, das Business europaweit auszubauen“, so van den Brink. „Untermauert wird das Vorhaben durch innovative Produktentwicklungen, kontinuierliche Verbesserung der Druckprozesse und einen hohen Qualitätsanspruch. Ich freue mich auf die neue Position im Unternehmen und die Aufgabe, den Vertrieb in Europa voranzubringen.“

SPS ist einer der größten Hersteller von Werbeartikeln in Europa, der über ein umfangreiches Produktsortiment „Made in the UK“ verfügt, u.a. in den Bereichen Kunststoff- und Thermobecher sowie Sportflaschen.

www.spseu.com