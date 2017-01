Mit dem Erwerb der LCS – Laser Components and Services, S.L.U baut die Trotec Laser GmbH, A-Wels, ihre Marktpräsenz auf der iberischen Halbinsel weiter aus. Standort und Showroom der neuen Niederlassung befinden sich in Barcelona, weitere Showrooms sind bereits in Planung. „Trotec wächst seit der Gründung kontinuierlich“, erläutert Geschäftsführer Andreas Penz. „Im Jahr 2015 haben wir erstmals einen Umsatz von über 100 Mio. Euro erreicht, unser Exportanteil liegt bei 97%. Die Erweiterung in Spanien ist ein wesentlicher Baustein unserer Wachstumsstrategie.“

LCS ist seit 2002 in Spanien mit dem Vertrieb von Lasermaschinen, Komponenten und im Kundenservice aktiv. Unternehmensgründer Carlos Alberto Rallo Querol, seit Oktober 2016 Geschäftsführer von Trotec Laser Spanien, blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Laserbranche zurück und soll die konsequente Kundenorientierung gemeinsam mit seinem 13-köpfigen Team weiter vorantreiben.

Als Teil der Trodat-Trotec-Unternehmensgruppe entwickelt, produziert und vermarktet Trotec Lasersystemlösungen und -geräte zum Beschriften, Schneiden und Gravieren unterschiedlicher Materialien und Werkstoffe. Der europäische Innovationsführer betreut mit 17 Vertriebstöchtern und mehr als 500 Mitarbeitern weltweit Kunden in über 90 Ländern.

www.troteclaser.com