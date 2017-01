Auf der Eröffnungsfeier und Pressekonferenz der diesjährigen PSI-Messe am 10. Januar 2017 in Düsseldorf präsentierte der Vorsitzende des GWW (Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft e.V.), Patrick Politze, die Ergebnisse des Werbeartikel-Monitors 2016. Demnach haben deutsche Unternehmen in 2016 3,47 Mrd. Euro für Werbeartikel ausgegeben. Die Werbeartikel-Wirtschaft bewegt sich auf konstant hohem Niveau – in den letzten fünf Jahren lagen die Werbeartikelumsätze stets zwischen 3,44 und 3,48 Mrd. Euro. Trotz steuerlicher Beschränkungen und der Compliance-Problematik sei es der Branche daher gelungen, ihre Stellung im Marketing-Mix zu behaupten, allerdings, so Politze, könne man von der guten Konjunktur in Deutschland nicht so profitieren, wie es möglich wäre. Der GWW würde sich daher weiter für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen einsetzen. Weiterhin kommt der Großteil der Umsätze aus den Kleinstunternehmen (61%), die anteiligen Ausgaben von Großunternehmen stiegen aber an. Da sich laut Angaben der Befragten die Ausgaben der Unternehmen für Werbeartikel in den vergangenen Jahren insgesamt eher gesteigert haben oder gleich geblieben sind, sind auch die Prognosen für die kommenden fünf Jahr tendenziell positiv.

Dies wird untermauert durch die ebenfalls von Politze auf der PSI-Pressekonferenz erstmalig präsentierten Resultate der Werbeartikel-Wirkungsstudie von 2016. „Die Ergebnisse der aktuellen Studie belegen auf eindrucksvolle Weise, dass Werbeartikel zu den kosteneffizientesten Werbemedien überhaupt gehören“, so Politze. Eine lange Lebenserwartung – 39% der Werbeartikel sind zwei Jahre und mehr im Gebrauch – und somit eine langfristige Werbewirkung mit gleichzeitiger hoher Reichweite sind bedeutende Punkte, die die Studien belegen. Speziell die Reichweite von 85% überzeugt. Mit 59% ist zudem der Recall-Wert haptischer Werbung doppelt so hoch wie bei Radio- oder Fernsehspots.

Die Ergebnisse der Studien werden allen GWW-Mitgliedern zur Verfügung gestellt, damit sie gewinnbringend zum Einsatz kommen können.

www.gww.de

Foto: Mischa Delbrouck, © WA Media