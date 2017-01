Wenn es um individuelle Produktlösungen geht, sind Sie bei uns richtig: Ein nützlicher Helfer im Lager oder auf Messen ist die in Deutschland hergestellte Klemmmappe mit europäischer Folie. Sie erhalten von uns die optimal auf Sie abgestimmte Mappenlösung. Hierbei finden die geplanten Inhalte ebenso Berücksichtigung wie die Nutzung des Artikels. Sie können z.B. zwischen verschiedenen Klemmmechaniken und Haltern für Schreibgeräte wählen. Die Vielfalt der Standardfarben lässt fast keine Wünsche offen. Ergänzend können die Logos werbewirksam realisiert werden – als Blindprägung, Farbprägung, Siebdruck oder Offsetdruck.

Die Tagungsmappen und Präsentationsmappen erleben aktuell eine Renaissance im Zusammenhang mit persönlichen Verkaufsgesprächen und Sitzungen. Fächer für Smartphones und Tablets finden dabei auf Wunsch ebenso Berücksichtigung wie der Notizblock.

Weitere Ideen zu verkaufsfördernden Mappen und praktischen Werbeartikeln in Sonderanfertigung aus den Materialien Kunststofffolie, Kunstleder, Leder, Wollfilz und Feinpappe finden Sie unter www.buehring-shop.de. Dabei liegt uns „Made in Germany“ am Herzen.

Noch Fragen? Rufen Sie uns an:

Gabriele Bühring – Ihr Spezialist für Sonderanfertigungen

Tel.: +49/4154/79540-0

vertrieb@buehring-shop.com