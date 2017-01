In einer (Marketing-)Welt, die immer digitaler wird, gerät auch die Kommunikation mit Kunden oft flüchtig und wenig greifbar. Dass Marketing aber auch sinnlich und konkret sein kann, erleben Fachbesucher auf der HAPTICA® live ’17: Am 22. März 2017 präsentiert die „Erlebniswelt Haptische Werbung“ im World Conference Center Bonn unüberfühlbare Marketing-Tools, die Werbebotschaften dauerhaft bei der Zielgruppe platzieren.

Auf der vom Kölner Verlagshaus WA Media ausgerichteten Veranstaltung erfahren Profis aus Marketing, Vertrieb und Einkauf, Werbeagenturen und dem Werbeartikelhandel, wie Giveaways und Eventartikel, Mailingverstärker und Onpacks, Prämien und Merchandise handfeste Hilfestellung leisten, um Zielgruppen zu begeistern und langfristig zu binden. Von Klassikern wie Schreibgeräten in allen Farben und Ausführungen, Kalendern, Powerbanks, Tassen, Taschen und T-Shirts über Special Interest-Produkte wie gebrandete Bierfässer oder personalisierte Reiseführer bis hin zu Trends von der digitalen Spielwiese wie VR-Brillen oder Webcam-Cover sind alle Produktgruppen vertreten. Neben Spezialisten mit ausgefallenen Nischenartikeln, Vollsortimentern und Start-ups geben unter den rund 160 Ausstellern auch namhafte Marken wie z.B. Faber-Castell, Niederegger, Ravensburger, Samsonite, Steiff, Victorinox und Villeroy & Boch Inspirationen, wie Marketingkampagnen mit haptischer Werbung erfolgreich werden.

Auch Ideen für die Umsetzung werden vermittelt: Im Vortragsprogramm berichten u.a. Marketingprofis von Bertelsmann, der Sparkasse, der DKV-Versicherungstochter Go Dentis und dem Magazin Yps aus ihrer Praxis, in der Best Practice-Sonderschau werden Case Studies zum Anfassen u.a. von Amnesty International, Heineken, Hornbach, Mercedes Benz und Reporter ohne Grenzen präsentiert. Nicht zuletzt geben Gewinnerausstellung und Verleihung des Promotional Gift Award 2017 Anregungen für die Praxis haptischen Marketings.

Die HAPTICA® live ‘17 öffnet am 22. März 2017 von 09.30 bis 18.00 Uhr ihre Tore im World Conference Center Bonn. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Vorregistrierung ist erforderlich unter www.haptica-live.de/anmeldung.

Einen Einblick in die „Erlebniswelt Haptische Werbung“ bietet auch das Video zur HAPTICA® live ’16.

www.haptica-live.de