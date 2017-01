Auch 2017 startet die Creatura-Initiative mit ihren Partnern durch und geht unter dem Motto „Großes Kino: The Power of Print“ auf Tour durch Deutschland. Passend zum Motto ist die Creatura-Roadshow dabei in CinemaxX-Kinopalästen zu Gast. An vier Standorten vermitteln Experten auf dem Gebiet der multisensorischen Kommunikation im Rahmen von Vorträgen, wie man Printprodukte von Anfang an richtig konzipiert, gestaltet, produziert und einsetzt, um schnell und nachhaltig Aufmerksamkeit zu gewinnen, Botschaften tief im Gedächtnis zu verankern und mehr Response zu erhalten.

Die Termine:

• 28.02.2017: Nürnberg

• 01.03.2017: Düsseldorf

• 14.03.2017: Berlin

• 15.03.2017: Hannover

Weitere Informationen unter:

www.creatura.de/events