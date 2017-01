Vom 27. bis zum 30. April 2017 findet im Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) die 32. Ausgabe der HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair statt. Die vom Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) organisierte Veranstaltung, weltweit führende Fachmesse für Werbe- und Geschenkartikel, erwartet in diesem Jahr nach eigener Aussage mehr als 4.300 Aussteller. Im vergangenen Jahr nutzten rund 50.000 Einkäufer die Chance, sich über internationale Trends zu informieren.

Mit „Vintage Gifts“ und „Hair Ornament & Accessories“ ergänzen in diesem Jahr zwei neue Themenzonen, die sich v.a. an Vintage-Liebhaber und Mode- und Beautybegeisterte richten, die 25 weiteren Themenzonen der Hong Kong Gifts & Premium Fair. Ein weiterer Anziehungspunkt wird auch 2017 die Hall of Fine Designs in der Halle 1 des Messegeländes sein. Sie steht mit ihren über 130 Designer-Marken für trendige und exklusive Geschenkideen aus aller Welt. Ideale Ergänzung ist die World of Gift Ideas in derselben Halle. Hier finden Einkäufer ebenfalls eine breite Palette neuer und hochwertiger Präsente für verschiedene Anlässe. Dem Trend zu smarten Gadgets als Ergänzung zu Smartphones, Tablets und anderen elektronischen Geräten kommt die iAccessories und Tech Gifts Zone entgegen. Dem Thema Nachhaltigkeit widmet sich der Bereich Green Gifts, der Produkte aus natürlichen Materialien und umweltfreundlicher Herstellung präsentiert. Ideen und zukunftsweisende Entwürfe junger Kreativer und Firmengründer finden Besucher in der Avenue of Inspiration, während die Art & DIY Gifts Zone den Trend zur Personalisierung von Geschenken aufgreift. Konsumenten sollen bei Bildern, Skulpturen und Kunst-Sets selbst kreativ werden.

Ein interessantes Begleitprogramm ergänzt die Fachmesse. Dazu gehören die Präsentationen neuer Produkte, Seminare zu globalen Trends und Marktentwicklungen der Branche sowie verschiedene Networking-Veranstaltungen. Zum sechsten Mal verleiht die Hong Kong Exporters‘ Association (HKEA) zudem die Hong Kong Smart Gifts Design Awards, die den Messebesuchern auf einer gesonderten Fläche präsentiert werden. Zeitgleich findet in der AsiaWorld-Expo die HKTDC Hong Kong International Printing & Packaging Fair statt. Ein Shuttlebus-Service verbindet die beiden Messegelände.

www.hktdc.com

Bildquelle: HKTDC