Nach dem Datums- und Locationwechsel im vergangenen Jahr findet auch das diesjährige PSF-Forum am 9. März 2017 im AlpenRockHouse in Dietikon statt. Sowohl der Wechsel von Luzern als auch die Terminverschiebung von Juni auf März hätten sich als erfolgreich erwiesen, so der Schweizer Verband Promoswiss, der die Messe veranstaltet. 2017 rechne man mit einer im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Ausstellerzahl und habe deshalb zusätzliche Fläche bereitgestellt. 2016 hatten 60 Unternehmen auf dem PSF-Forum ausgestellt. Von 10:30 bis 17:30 Uhr haben Werbeartikelhändler die Gelegenheit, sich über Trends und Neuheiten zu informieren und Kontakte zu knüpfen.

Darüber hinaus wird im Rahmen der Veranstaltung der verbandseigene Werbeartikelpreis verliehen, dem der Promoswiss einen neuen Namen gegeben hat: Aus dem PromoFritz wird der Promo Swiss Award. Die Auszeichnung wird in den drei Kategorien „Kampagne“, „Innovation“ und „Werbeartikel des Jahres“ vergeben. Eine kompetente Fachjury wird im Vorfeld die Einreichungen nach Kriterien wie Funktionalität, Originalität, Nutzen und Nachhaltigkeit bewerten. Einreichungen werden bis zum 20. Februar 2017 auf www.promoswiss.ch entgegengenommen.

