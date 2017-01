Am 30. Januar startet in Heidelberg die diesjährige Session by Impression-Tour, bei der 16 Lieferantenpartner ihre Neuheiten für 2017 von jeweils 10 bis 16 Uhr an insgesamt acht Stationen präsentieren. Zu den Teilnehmern der Roadshow gehören die Brennerei Betz, elasto, Giving Europe, Holle, i.p.a. cosmetics/sweets, Mahlwerck, Maica, PromoNotes, Ritter Pen, die Salzmanufaktur Siegsdorf, Spranz, SPS, Sweetware, United Brands, Vossen und WIL Langenberg.

Die Termine:

• 30.01.: Heidelberg – Marriott Heidelberg

• 31.01.: Brühl – Ramada Hotel Brühl

• 01.02.: Hamburg – Altes Hauptzollamt

• 02.02.: Leipzig – Ramada Hotel Leipzig

• 06.02.: Wien – Arcotel Kaiserwasser

• 07.02.: Germering – Germering Stadthalle

• 08.02.: Nürnberg – Loftwerk

• 09.02.: Stuttgart – Liederhalle

www.sessionbyimpression.de

Foto: Claudia Pfeifer, © WA Media