Am 19. Januar 2017 war es wieder so weit: Die Firma Kaldenbach lud zur alljährlichen Produktschau in das prestigeträchtige Dauphin Speed Event, das nur wenige Meter vom Unternehmenssitz in Hersbruck entfernt liegt. Die Eventhalle, die eine der größten Privatsammlungen historischer Sportwagen und Motorräder in Europa beherbergt, war bereits zum wiederholten Mal Austragungsort der Hausmesse und bot auch in diesem Jahr wieder eine spektakuläre Kulisse für die 31 Lieferantenpartner (2016: 23 Lieferanten) und ihre Neuheiten.

Kaldenbach trat mit den fünf Eigenmarken des Hauses – Bronson, camarc, FamousFood, Heimrich1904, und ZR-X – gleichzeitig als Aussteller in Erscheinung und bot besonders für seine Fullservice-Kunden ein interessantes Spektrum. Unter ihrem neuen Motto „substitute plastics“ präsentierte die Werbeartikelagentur zudem nachhaltige Lösungen in allen Produktbereichen – vom Schreibgerät aus recyceltem PET bis hin zur Corporate Fashion „made in Germany“.

„Wir haben das bisher erfolgreichste Jahr in unserer gut 40-jährigen Unternehmensgeschichte hinter uns: 2016 haben wir einige wichtige Fullservice-Kunden gewonnen, denen wir heute spannende Neuheiten vorstellen konnten – hier zählt für uns die Qualität, nicht die Quantität“, so Geschäftsführer Marco Kaldenbach. Auch die Lieferantenpartner lobten die Qualität der nach offiziellen Angaben 103 Besucher und die guten Gespräche in gewohnt erstklassigem Ambiente.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten, Nr. 359 (28. Februar 2017).

// Claudia Pfeifer

www.kaldenbach.com

Fotos: Claudia Pfeifer, © WA Media