Die Autec AG, Hersteller von Autorennbahnen der Marke Cartronic, hat die komplette Produktion von bisher in China gefertigten Cartronic-Rennbahnen nach Deutschland zurückgeholt. Möglich wurde dies durch ein neues, patentiertes automatisiertes Fertigungsverfahren, für das ein Investitionsvolumen von drei bis vier Mio. Euro bereitgestellt wurde. „Aufgrund mehrjähriger Vorleistungen in Entwicklung und Konstruktion konnte ich mein Vorhaben verwirklichen, als derzeit einziger europäischer Hersteller mit der seit 1986 bestehenden Marke Cartronic Autorennbahnen wieder in Deutschland zu produzieren“, so Kurt Hesse, Vorstand der Autec AG und ehemaliger Eigentümer der Carrera Century Toys GmbH.

Die Produktion in Deutschland soll eine reproduzierbare Qualität sowie die flexible Jahresplanung sicherstellen, lange und teure Transportwege fallen weg. Außerdem soll eine wettbewerbsfähige Preisstellung für hohe Kundenzufriedenheit und weitere Expansionsfähigkeit sorgen.

www.cartronic.eu