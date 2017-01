Mit Thomas Hendriksen begrüßt Powerbrands, NL-Utrecht, einen neuen Gesellschafter. „Powerbrands ist ein vielversprechendes Unternehmen, für das meine Kreativität, mein Wissen und meine Erfahrung genau zum richtigen Zeitpunkt kommen. Das Unternehmen ist schlank und schlagkräftig und das Verkaufsnetz erstreckt sich über 54 Länder“, so Hendriksen, der in der Werbeartikelbranche u.a. als ehemaliger Präsident des europäischen Dachverbandes EPPA (European Promotional Products Association) bekannt ist. Powerbrands-CEO Alexander van den Berg ergänzt: „Wir setzen auf unsere Händlerpartner und werden neue, kreative Artikel auf den Markt bringen, die in kleinen Stückzahlen und individuellen Farben erhältlich sind.“

Das 1973 gegründete Unternehmen fertigt hauptsächlich in Polen und hat sich auf zwei Produktlinien spezialisiert. Der Bereich Customized Originals umfasst vielfältig individualisierbare Artikel wie z.B. den Tapler – eine Kombination aus Heftgerät und Klebeabroller. Unter dem Markennamen Markclip werden veredelbare Werbeklammern angeboten.

