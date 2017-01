Die diesjährige Promotional Product Expo, die am 25. und 26. Januar 2017 in der Ricoh Arena im englischen Coventry über die Bühne ging, war eine Jubiläumsausgabe: Zum 10. Mal veranstaltete der britische Branchendienstleister Customer Focus seine Messe, die bis 2016 Trade Only National Show hieß. Erneut markierte die zweitägige Show den Jahresauftakt für die britische Werbeartikelbranche. Unter den Ausstellern waren nicht nur namhafte große Lieferanten und kleinere Spezialisten aus dem Vereinigten Königreich, sondern auch zahlreiche Unternehmen vom europäischen Festland, für die das Event ein bedeutender Kontaktpunkt zum britischen Werbeartikelmarkt ist.

Mit nach offiziellen Angaben mehr als 200 Ausstellern (2016: mehr als 300) präsentierten sich weniger Lieferanten als im Vorjahr, was zur Folge hatte, dass nur eine Halle belegt wurde. Das in den Vorjahren bespielte Foyer blieb unbesetzt. Insgesamt wurde den nach offiziellen Angaben mehr als 2.000 Besuchern (2016: rund 2.500) ein interessanter und vielseitiger Produktmix geboten. Es herrschte eine geschäftige und positive Stimmung – auch bei der Abendveranstaltung, die Customer Focus in diesem Jahr einer Auffrischung unterzogen hatte: Anstelle des traditionellen Diner am ersten Messeabend luden die Organisatoren dieses Mal ins Casino der Ricoh Arena, wo die Besucher bei Buffet und Livemusik Gelegenheit zum zwanglosen Networking – und für das ein oder andere Spiel – hatten.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten, Nr. 359 (28. Februar 2017).

// Till Barth

www.ppexpo.co.uk

Fotos: Till Barth, © WA Media