Zwei Tage, fünf Trägeragenturen, 4.000 qm Brutto-Fläche, knapp über 100 Aussteller, vier Vorträge, zahlreiche Produktinnovationen und jede Menge Fachwissen – so lauten die Eckdaten der werbemittelmesse münchen (wmm), die am 25. und 26. Januar 2017 wie gewohnt im M,O,C München über die Bühne ging. Auf der organisatorisch von der Promo Event (Eichenau) durchgeführten Veranstaltung laden fünf Agenturen aus dem Münchener Großraum ihre Kunden gemeinsam ein. Dass Active Promotion (Erlangen), admixx (Ottobrunn), CD Werbemittel (Germering), Eidex (Baierbrunn) und die Hagemanngruppe (Eichenau) jedes Jahr an einem Strang ziehen, wird von den Ausstellern in höchsten Tönen gelobt. Aber auch die Besucher genießen die Vorteile des Zusammenschlusses: So wird z.B. jedes Jahr ein Vortragsprogramm mit hochkarätigen Fachreferenten auf die Beine gestellt. 2017 zählten auch Live-Demonstrationen verschiedener Fertigungs- und Veredelungsverfahren – von der Lasergravur über den 3D-Druck bis hin zur Fußballherstellung – zu den Messe-Highlights. Die Möglichkeit, sich im Bereich gegenständlicher Werbung umfassend über Trends und Neuheiten zu informieren, nahmen nach offiziellen Angaben fast 1.300 Marketingentscheider und Einkäufer aus der Industrie wahr – ein Plus von 8% gegenüber dem Vorjahr.

Für Lieferanten und Mitarbeiter der Trägeragenturen wurde zudem am Abend des ersten Messetages ein Ausstellerabend ausgerichtet, der mit exquisitem Catering aufwartete.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten, Nr. 359 (28. Februar 2017).

