Das pinkfarbene Känguru ist das Markenzeichen von Röhrs Werbe-Service. Mit diesem markanten Logo lud die Werbeartikelagentur am 31. Januar 2017 wieder zum KänguruWerbeTag in das Finanzkaufhaus der Stadtsparkasse Düsseldorf. Zahlreiche Besucher (die offiziellen Zahlen lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor) waren der Einladung gefolgt und informierten sich bei den 35 Ausstellern über deren Neuheiten und Bestseller im Werbeartikelbereich.

Für den langjährigen Geschäftsführer von Röhrs Werbe-Service, Horst Holzschneider, der den KänguruWerbeTag vor 16 Jahren ins Leben gerufen hatte, war die diesjährige Ausgabe eine Besonderheit, da er seinen Abschied feierte: Seit Anfang Januar gehört die Röhrs Werbe-Service GmbH als achte Business-Unit zur Moll Gruppe. Der KänguruWerbeTag soll beibehalten werden. „Ich wünsche mir, dass das Röhrs-Känguru auch weiterhin einen prall gefüllten Beutel an Ideen bereithält“, so Holzschneider in seiner Abschiedsrede.

