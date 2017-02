Nach dem Umzug Ende vergangenen Jahres von Seevetal in den Gewerbepark PrimeParc nach Hamburg-Harburg hat Achilles veredelt mit Jahresbeginn die Produktion am neuen Hamburger Standort aufgenommen. Die neuen Räumlichkeiten in Nachbarschaft zu namhaften anderen Unternehmen sind erheblich moderner und bieten eine deutliche Verbesserung im Hinblick auf den Kundenservice und die Verkehrsanbindung nach Hamburg.

Mit dem Umzug einher gehen die Optimierung des Maschinenparks sowie ein Personalwechsel: Der bisherige Hamburger Betriebsleiter Bernd Ahlemeyer wird im Sommer seinen Ruhestand antreten. Bis dahin leitet er gemeinsam mit seinem Nachfolger Thomas Theunißen (45) den neuen Standort, bevor dieser komplett übernimmt. Theunißen kennt das Hamburger Umfeld bereits aus seiner Zeit bei Achilles in Hamburg Seevetal, wo er nach seinem Studium der Druck- und Medientechnik mehrere Jahre tätig war. Danach sammelte er zehn Jahre Erfahrung in anderen Unternehmen der Druck- und Verpackungsindustrie. 2014 führte ihn sein Berufsweg erneut zu Achilles, dieses Mal als Betriebsleiter nach Celle. Ende vergangenen Jahres kehrte er dann zu seiner ersten Wirkungsstätte in Hamburg zurück.

www.achilles.de