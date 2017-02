elasto, Sulzbach-Rosenberg, hat das Weihnachtsfest 2016 zum Anlass genommen, um für die Gynäkologie und Geburtshilfe des ebenfalls in Sulzbach-Rosenberg ansässigen St. Anna Krankenhauses Spenden zu sammeln. Den gesammelten Betrag rundete elasto-Geschäftsführer Marcus Sperber auf und überreichte den Spenden-Scheck über 1.000 Euro zusammen mit Raphaela Trenz (Marketing) am 30. Januar 2017.

Das St. Anna Krankenhaus hat für die Menschen in der Region eine große Bedeutung. So erblickten viele Kinder der elasto-Mitarbeiter und auch die von Marcus Sperber selbst hier das Licht der Welt. „Die medizinische und v.a. menschliche Betreuung auf dieser Station ist einwandfrei. Man fühlt sich trotz der angespannten Situation zu jeder Zeit sehr gut aufgehoben“, so Sperber.

elasto spendet seit zwei Jahren zur Weihnachtszeit für gute Zwecke in der Region.

