Mit nach offiziellen Angaben fast 38.000 Fachbesuchern aus über 140 Ländern (2016: rund 38.500 Fachbesucher aus 146 Ländern) ging am 1. Februar 2017 die Internationale Süßwarenmesse ISM in Köln nach viertägiger Dauer zu Ende. Top-Einkäufer aus dem In- und Ausland nutzten das Angebot der weltweit größten Messe für Süßwaren und Snacks, um sich bei 1.649 Anbietern aus 68 Ländern (2016: 1.601 Aussteller aus 65 Ländern) über Klassiker und Trends zu informieren. Dabei blieb der Auslandsanteil bei den Besuchern mit rund 67% konstant. Deutliche Zuwächse registrierte die ISM bei Besuchern aus Japan, Indien, Pakistan und dem Baltikum. Aus China kamen aufgrund des chinesischen Neujahrsfestes weniger Besucher, auch wurden weniger Besucher aus Großbritannien und der Türkei registriert.

Die Aussteller der 47. ISM setzten auch in diesem Jahr auf neue Produkte und Vermarktungsideen, im Fokus standen u.a. zuckerreduzierte, vegane und vegetarische Süßigkeiten, biologisch erzeugte und fair gehandelte sowie gluten- und laktosefreie Produkte. Für Ernährungsbewusste gab es zudem ein reichhaltiges Angebot an getrocknetem Gemüse und getrockneten Früchten, Reischips, Soja-Produkten, Superfood, Samen und Nüssen. Weiterhin Trendthema sind auch der 3D-Druck und die Personalisierung von Süßigkeiten.

Nach Veranstalterangaben bestätigte neben der ISM auch die parallel stattfindende ProSweets Cologne – Internationale Zuliefermesse für die Süßwaren- und Snackindustrie – mit 17.000 Fachbesuchern aus über 100 Ländern ihre Bedeutung als wichtige Informations-, Order- und Networkingplattform für die Branche. Die 48. ISM findet vom 28. bis zum 31. Januar 2018 statt, dann erneut parallel zur ProSweets Cologne.

www.ism-cologne.de

www.prosweets-cologne.de

Fotos: Alicia Mancino, © WA Media