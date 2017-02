Seit dem 1. Januar 2017 ist Huschke Rolla du Rosey als Verkaufsleiter bei terminic, Bremen, für vielfältige Aufgaben in den Bereichen Kundenakquise, -beratung und -betreuung verantwortlich und setzt so die langjährige Tradition des Kalenderherstellers als Familienunternehmen fort. Schon terminic-Geschäftsführer Wolfgang Rolla du Rosey übernahm das Unternehmen von seinem Schwiegervater Rolf Ilg, 2013 stieg dann sein Sohn Huschke mit in das Geschäft ein. In den letzten Jahren hat der 30-jährige Jurist das Vertriebsteam der terminic GmbH am Standort Bremen verstärkt und ist außerdem als Vertriebsrepräsentant in Deutschland, Spanien und Großbritannien aktiv. Seit Anfang 2016 führt er als Managing Director die Geschäfte der britischen Tochterfirma terminic UK Ltd.

Mit der Übernahme der Verkaufsleitung zum 1. Januar 2017 wurde Huschke Rolla du Rosey auch Prokura erteilt.

