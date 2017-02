Am 2. Februar 2017 lud Plan Concept Dr. Lichtenberg, Essen, zum elften Mal zu seiner Werbeartikelmesse ein. Austragungsort der Veranstaltung war wie gewohnt das Colosseum-Theater in Essen, das sich aufgrund seiner offenen Räumlichkeiten, des historischen Industriecharakters und der guten Anbindung bereits in den vergangenen Jahren bewährt hatte. 49 Aussteller zeigten Neuheiten und Klassiker ihres Portfolios, darunter viele Markenartikler, die Bekanntheit im Retail genießen. An einem der Stände richtete die Werbeartikelagentur, die über einen eigenen Veredelungspark verfügt, zudem den Fokus auf sein Print-on-Demand-Angebot. Die Besucher konnten sich vor Ort Handyhüllen mit Bildern bedrucken lassen, die sie zuvor aus dem eigenen Smartphone-Bilderarchiv ausgewählt hatten, oder sie gestalteten ein individuelles Schlauchtuch mit einer Auswahl vorgegebener Motive. Die Präsentation von Web-to-Print-Lösungen sowie das Themenfeld Augmented Reality vervollständigten das unter dem Motto „Werbeartikel 4.0“ stehende Angebot.

Die ausstellenden Lieferanten – vielfach waren die Geschäftsführer persönlich angereist – bewerteten die Veranstaltung einhellig als gelungen. V.a. die Qualität und das Orderverhalten der nach offiziellen Angaben insgesamt 370 Besucher (2016: 349 Besucher) wurden von allen Seiten gelobt. 2018, wenn die Werbeartikelagentur ihr 25-jähriges Jubiläum feiert, findet die Messe erneut im Colosseum-Theater statt, und zwar am 20. Februar.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten, Nr. 359 (28. Februar 2017).

// Jasmin Oberdorfer

Fotos: Jasmin Oberdorfer, © WA Media