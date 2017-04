Ab sofort verstärkt Sascha Krämer das Team von Listawood, GB-King’s Lynn, als Business Development Manager für Deutschland. Krämer verfügt über 17 Jahre Erfahrung in der Werbeartikelbranche und war zuletzt für Goldstar Europe und davor viele Jahre für Bic tätig. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, dem deutschen Werbeartikelhandel die neuen Produkte von Listawood näherzubringen“, so Krämer, der in Zusammenarbeit mit Business Development Manager Sascha Ochojski vom Büro in der Nähe von Aachen aus die Position von Listawood auf dem deutschen Markt stärken und weiterentwickeln soll.

Listawood hat sich als einer der größten europäischen Produzenten von Werbetassen aus Keramik, Kühlschrankmagneten und Mousepads einen Namen gemacht. Die Produktionsstätte in England beschäftigt rund 150 Mitarbeiter, darüber hinaus unterhält das Unternehmen Büros in Deutschland und Benelux.

www.listawood.com