Stormtech, CDN-Vancouver, hat Michael Dalzell zum Vice President Marketing ernannt. Dalzell verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Marketing und umfassendes Know-how in den Bereichen Kundenakquise, Markenaufbau und Umsatzsteigerung im Active-, Outdoor und Lifestyle-Segment. Der Markenstratege war u.a. 15 Jahre als Führungskraft in Skigebieten in Kanada und den USA tätig, zuletzt arbeitete er für The North Face mit Hauptsitz im kalifornischen Alameda. Bei Stormtech ist Dalzell für die Umsetzung der globalen Marketingstrategie und die Aktivitäten im Einzelhandel verantwortlich.

Stormtech gehört zu den weltweit führenden Spezialisten für Funktionskleidung, Taschen und Accessoires für den Werbeartikel- und Retailmarkt. Neben seinem Hauptsitz im kanadischen Vancouver besitzt das Unternehmen, das in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert, Niederlassungen in Toronto, New York, San Francisco, London und Brisbane.

