PF Concept, NL-Roelofarendsveen, bietet ab sofort das komplette Mobile-Accessoires-Portfolio des italienischen Anbieters Celly, I-Vimercate, für den Werbeartikelmarkt an. Zum Sortiment der bekannten Retail-Marke gehören innovative und patentierte Accessoires für Smartphones, Tablets und Co., die Funktionalität mit elegantem, klassisch italienischem Design verbinden. In der Produktgruppe Smart Care bietet Celly z.B. Smartphone-Cases aus Echtleder an, die nicht nur das Mobilgerät schützen, sondern gleichzeitig auch Platz für mehrere Kreditkarten bieten. Smartphone-Halterungen für Auto und Fahrrad finden sich im Segment Smart Use, während der Bereich Smart Charge innovative Ladegeräte und -kabel bereithält. Mit stylishen Kopfhörern im trendigen iPhone-Look sowie einer Freisprecheinrichtung, die an der Sonnenblende im Auto fixiert wird, wartet zudem die Sparte Smart Audio auf.

PF Concept-Kunden können auf das gesamte Produktportfolio von Celly zurückgreifen. Alle Artikel erfüllen nach Unternehmensangaben höchste Compliance-Anforderungen und Sicherheitsstandards, die weit über den Standards der Werbeartikelbranche liegen. „Eine bekannte Retail-Marke wie Celly bietet ganz besondere Möglichkeiten für Werbeartikel“, so Peter Stelter, Country Manager PF Concept D-A-CH. „Die hervorragende Qualität und das italienische Design sorgen für eine äußerst positive Wahrnehmung des werbenden Unternehmens. Und der große Vorteil: Die Mobile-Accessoires sind oft dabei und werden viel genutzt.“

www.celly.com

www.pfconcept.com