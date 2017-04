Nach einer Ausgabe im flämischen Leuven im April 2016 zog die Promgifts in diesem Jahr wieder in die belgische Hauptstadt: Die fünfte Ausgabe von Belgiens größter Werbeartikelmesse fand am 29. und 30. März 2017 in der zentral gelegenen und gut angebundenen Brussels Kart Expo statt. Auf der vom belgischen Branchenverband BAPP (Belgian Association of Promotional Products) organisierten Veranstaltung präsentierten sich nach offiziellen Angaben 60 Aussteller (2016: 47), darunter Werbeartikelhändler und -lieferanten. Flankiert wurde die Promgifts von einem Vortragsprogramm, bei dem renommierte Branchenplayer zu haptischen Werbestrategien referierten.

485 Besucher (2016: 450) nutzten die Gelegenheit, sich umfassend über Trends und Neuheiten zu informieren. Insgesamt zeigten sich die Veranstalter zufrieden mit dem diesjährigen Ergebnis und hoben insbesondere die Qualität der Besucher hervor. Aufgrund der zentraleren Lage sei der Anteil der französischsprachigen Besucher, besonders aus dem Raum Brüssel, in diesem Jahr höher gewesen.

Details zur nächsten Promgifts will der BAPP in Kürze bekannt geben.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten, Nr. 361 (28. April 2017).

// Till Barth

www.promgifts.be

Fotos: Sarah Vieten, © WA Media