Am 5. April 2017 lud die Jansen Verkaufsförderung aus Mülheim an der Ruhr zu ihrer alljährlichen Hausmesse in den unternehmenseigenen Showroom ein. 16 Aussteller präsentierten ihre Neuheiten und besondere Messe-Aktionen. Nach offiziellen Angaben folgten 140 Besucher von 90 Firmen der Einladung. Die Gäste kamen aus Mülheim und der Region, aber auch aus Köln, Bonn, Berlin und Flensburg. „In familiärer Atmosphäre wurden viele interessante Gespräche geführt und die Stimmung war gut“, resümierten Torsten und Heiner Jansen, Geschäftsführer der Jansen Verkaufsförderung. „Begeistert zeigten sich Besucher und auch Aussteller vom tollen Catering der Gastronomie ‚Der Holländer‘ aus Mülheim/Saarn.“

