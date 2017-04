Der Preisträger des diesjährigen Kochwettbewerbs „Die Jungen Wilden“ steht fest. Sieger des von Karlowsky Fashion, Wanzleben-Börde, unterstützten Awards ist Stefan Glantschnig, Küchenchef des Waldhof Resorts in Scheffau am Wilden Kaiser, der sich am 20. März 2017 nach mehreren Gängen gegen zwei starke Konkurrenten durchsetzen konnte. Neben dem Titel „Junger Wilder 2017“ darf sich Glantschnig über ein Praktikum bei Starkoch Alex Atala in Brasilien freuen.

Wie auch in den vergangenen Jahren gingen die Teilnehmer des Kochwettbewerbs – wie auch Juryvorsitzender und „Vater“ der Jungen Wilden Fernsehkoch Stefan Marquard – in den neuesten Koch-Outfits von Karlowsky an den Start. In diesem Jahr trugen die ambitionierten Köche ultraleichte Kochjacken aus Biobaumwolle. Die glänzenden schwarzen Outfits der Karlowsky-Marke Rock Chef® kombinieren hochwertige Qualität in Material und Verarbeitung mit extravagantem Design.

