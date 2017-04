Vom 30. März bis zum 2. April fand das diesjährige Unternehmerseminar für Werbeartikelhändler auf Mallorca statt. Das Seminarprogramm thematisierte die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung im Werbeartikelhandel, ein zentrales Thema waren dabei die Automatisierungsmöglichkeiten von Buchungsvorgängen in der Buchhaltung. Auch in diesem Jahr standen der brancheninterne Austausch und die Erörterung aktueller Handelsthemen im Vordergrund. Neben dem gewinnbringenden Seminar- und Ausflugsprogramm bei bestem Wetter schlossen sich die Teilnehmer zu einer Interessengemeinschaft zusammen: Die „Freunde der Werbeartikel“ wurden gegründet, die sich als selbstständige Werbeartikelhändler auch in Zukunft gemeinsam und persönlich für die Belange der Branche einsetzen wollen.

Das bis 2015 vom bwg (Bundesverband der Werbemittel-Berater und -Großhändler e.V.) organisierte Seminar wird seit der Fusion zum Einheitsverband GWW (Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft e.V.) im nächsten Jahr zum dritten Mal von Joachim Schulz, Geschäftsführer von absatzplus, veranstaltet: Voraussichtlich vom 22. bis zum 25. März 2018 wird das Unternehmerforum erneut im Hotel Bendinat auf Mallorca stattfinden. Interessierte Werbeartikelhändler sind herzlich dazu eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen.

www.absatzplus.com