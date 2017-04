Aristos International Corporate Gifts, CH-Buchs, ist nach eigenen Angaben erfolgreich ins Jahr 2017 gestartet und vermeldet ein starkes Umsatzwachstum von 20% für das erste Quartal. Außerdem gibt das Unternehmen zwei Neuzugänge bekannt. So hat Gabriela de Oliveira die Export-Leitung bei Aristos International übernommen. Die gelernte Reisebüro-Fachangestellte verfügt über Auslandserfahrung und umfassendes Know-how im Bereich Buchhaltung. Bei Aristos ist sie zusammen mit Nina Stutz für den Export und die Auftragsabwicklung im In- und Ausland zuständig.

Stutz hat eine kaufmännische Ausbildung in einer international tätigen Maschinenbaufirma absolviert, wo sie Erfahrungen am Empfang, im Einkauf, in der Buchhaltung, im Verkauf und im Export sammeln konnte. Nach ihrer Übernahme war sie zwei Jahre als Assistentin der Verkaufsabteilung tätig, bevor sie 2016 zu Aristos International wechselte.

www.aristos.ch