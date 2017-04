Seit März 2017 unterstützen Nadja Iljina und Matthias Prediger das Team von absatzplus in der Niederlassung in Köln. Iljina war zuletzt bei der Werbeagentur Brand New Day als Grafikdesignerin tätig und hat an diversen Print- und Onlineprojekten für Kunden wie Targobank und Daimler gearbeitet. Bei absatzplus ist sie für den kreativen Grafikbereich zuständig. Dazu gehören u.a. Konzeptentwicklung und Websitegestaltung, die Visualisierung von Social Media Promotions und das Entwerfen von absatzplus-Eigenwerbung.

Prediger war zuletzt bei M.A.I.S tätig und konnte mehrjährige Erfahrung im Bereich Großkundenbetreuung (Obi, Telekom, Sony) sammeln. Bei Kinetic Germany erlangte er zudem Know-how im Bereich Außenwerbung. Als Marketingmanager bei absatzplus zeichnet Prediger für alle Marketingaktivitäten verantwortlich. Neben der Betreuung von Social Media-Kanälen und der Pflege von Search und Display Advertising fällt auch kreative Eigenwerbung in seinen Aufgabenbereich.

Die absatzplus Agentur für Werbeartikel e.K. wurde 1989 von Joachim Schulz gegründet und betreut an den Standorten Köln und Schauenstein Kunden aus ganz Europa.

www.absatzplus.com