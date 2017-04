Die Werbeartikelbranche trauert um Hans Michael Höhner, der am 9. April 2017 völlig unerwartet verstorben ist. Der 57-Jährige leitete viele Jahre als Geschäftsführer und Inhaber der Klio-Eterna Schreibgeräte GmbH & Co KG, Wolfach, die Geschicke des Schwarzwälder Unternehmens. Höhner wurde am 2. Dezember 1959 in Zell am Harmersbach geboren und übernahm 1987 den väterlichen Betrieb. „Bekannt war er, neben seiner ruhigen und humorvollen Art, für sein stets offenes Ohr, wenn es um die Belange seiner Mitarbeiter ging“, heißt es in einem Nachruf von Klio-Eterna. „Trotz des anstrengenden und stressigen Alltages als Geschäftsführer war immer Zeit für ein freundliches Gespräch oder einen Scherz mit seinen Mitarbeitern. Wir verlieren mit seinem Tod nicht nur einen Chef, sondern vor allem einen Freund.“

Klio-Eterna wird in Höhners Sinne von Edeltraud Syllwasschy weitergeführt. Die Beisetzung findet am 21. April um 14.30 Uhr in der Friedhofskapelle Wolfach statt.

www.klio.com