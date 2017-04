Am 6. und 7. April 2017 ging in Kiew die achte Ausgabe der RemaDays Kiew über die Bühne. Im International Exhibition Centre (IEC) der ukrainischen Hauptstadt präsentierten rund 100 Aussteller – Werbeartikelhersteller, -importeure und -lieferanten sowie Werbedienstleister und Veredelungsspezialisten – innovative Produkte, Klassiker, Trends und Services (2016: rund 80 Aussteller). Wie bereits im vergangenen Jahr war die Messe in die Bereiche „Out&InDoorSystems“, „GiftsWorld“, „TechnologyPark“, PrintShow, PhotoCreation“, „InternetSolution“, „EventShow“, „TextileZone“ und „School&Office Room“ unterteilt. Offizielle Besucherzahlen standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Direkt bei der Eröffnung der diesjährigen RemaDays Kiew, die wie die RemaDays Warschau von GJC Intermedia, PL-Poznań, organisiert werden, wurden die Gewinner der „Crowns of Advertising“ bekanntgegeben, die bei einem Galadinner am Abend offiziell geehrt wurden. Am zweiten Tag der Messe wurden dann die Sieger des Wettbewerbs „Gift of the Year“ verkündet. Wie gewohnt wählten die Besucher der Messe ihre Favoriten in verschiedenen Preiskategorien. Und auch für die Besucher selbst gab es etwas zu gewinnen: In der „Visitors Lottery“ wurde ein Spark Scooter verlost.

Abgerundet wurde die Veranstaltung von einem umfangreichen Seminarprogramm, in dem die Teilnehmer der RemaDays Kiew ihr Fachwissen vertiefen konnten. In Kooperation mit dem ukrainischen Branchenverband AVIRSU (Association of Manufacturers and Importers of Promotional Gifts Ukraine) war es den Veranstaltern gelungen, ein hochkarätig besetztes Vortragsprogramm im Bereich „RemaCongress“ auf die Beine zu stellen.

www.remadays.com.ua

Bildquelle: GJC Intermedia