Am 14. März 2017 trafen sich Mitglieder der drei Gruppierungen Creativteam, DIE6 und IdeenplusMarken erstmals zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch in Hagen. Der Umstand, dass Gemeinsamkeit durchaus mit Stärke gleichzusetzen sei, habe die drei Gruppierungen, die insgesamt 35 namhafte deutsche Werbeartikelberater repräsentieren, dazu bewogen, sich mit aktuellen Problemstellungen der Branche auseinanderzusetzen. Durch gemeinsame Aktionen und Zusammenschlüsse wie diese gewinne der Einzelne an Effizienz, Durchschlagskraft und wirtschaftlicher Produktivität im Einkauf, ohne die individuellen Anforderungen des eigenen Unternehmens und der eigenen Kunden zu vernachlässigen, heißt es in einer Pressemitteilung von DIE6.

„Während der konstruktiven Gespräche stellten wir viele Gemeinsamkeiten fest, die es durch die steigenden Anforderungen und Veränderungen unseres Marktes für die Einzelunternehmen zu bewältigen gilt“, bilanziert Holger Kapanski, DIE6-Geschäftsführer und Gastgeber des ersten Treffens. „Ganz explizit gibt es zunehmend Bedrohungen, die langfristig die Existenz der klassisch beratenden Unternehmen gefährdet. Aufgrund dieser Erkenntnisse wollen wir auch in Zukunft unsere Erfahrungen austauschen, denn der Branche kann der Wille zu mehr Geschlossenheit nur gut tun. Die Problemstellungen sind durchaus vielschichtiger Natur, und gemeinsam ist man in der Tat nun einmal stärker.“

Angesichts der positiven Erfahrungen des ersten Treffens wollen die Teilnehmer auch zukünftig einen kontinuierlichen Gedanken- und Informationsaustausch pflegen.

www.die6.de