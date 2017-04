Mit IGC International hat die internationale Händlergruppierung IGC Global Promotions eine neue Agentur ins Leben gerufen. Die gemeinsamen Geschäftstätigkeiten werden ab sofort zentral über das Büro von IGC International in Rotterdam abgewickelt. CEO von IGC International ist Hans Poulis, der bereits seit 2011 als CEO von IGC Global Promotions tätig ist. Anteilnehmer der neuen Agentur sind neben Poulis die Mitgliedsunternehmen von IGC Global Promotions.

Die neue Agentur bündelt die weltweite Kompetenz der IGC-Member als zentraler Ansprechpartner und ermöglicht so eine engere Kooperation und einen aktiveren Zugang zu lokalen Märkten. „Jedes Land hat seine eigenen Importgesetze und Anforderungen an Produkte sowie seine eigene Handels- und Marketingkultur. Indem wir unsere Kenntnisse in diesen Bereichen zusammenführen, können wir unsere Kunden, die ihre Produkte in verschiedenen Märkten verkaufen wollen, noch besser unterstützen“, erklärt Poulis. „Darüber hinaus organisiert IGC International für seine Kunden alle erforderlichen Prozesse – Einkauf, Kreation, Produktion und weltweite Distribution.“

IGC Global Promotions, 1956 als International Gift Council gegründet, ist heute ein Kollektiv von 52 Partnern in 46 Ländern, die nach eigenen Angaben insgesamt rund 1.800 Mitarbeiter beschäftigen und einen Umsatz von rund 395 Mio. Euro erwirtschaften. 2011 wandelte IGC sich in die Kapitalgesellschaft IGC Global Promotions um und schließt seitdem gruppenübergreifend Verträge mit Kunden und Lieferanten. Diese können nach Unternehmensangaben nun noch effektiver koordiniert werden.

www.igc-international.com