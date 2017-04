Warimex, Neuried, hat für seine Bratpfanne der Marke Stoneline® das TestBild-Siegel „Top-Küchenmarke“ erhalten. In der Kategorie Funktionalität und Handhabung erreichte das Küchenutensil mit Antihaft-Beschichtung und echten Steinpartikeln den ersten Platz. Die Auszeichnung ist das Ergebnis einer umfangreichen Konsumentenbefragung der Zeitschrift TestBild und des Onlineportals Statista. Dabei konnten die Verbraucher zwischen 36 namhaften Kochgeschirrmarken wählen.

Bereits im Februar 2017 wurden zwei Produkte aus der Stoneline®-Serie mit der begehrten Auszeichnung KüchenInnovation des Jahres® geehrt und erhielten einen „Golden Award – Best of the Best“ in der Kategorie Kochgeschirr.

www.warimex.de