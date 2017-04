Kurze Wege, attraktive Locations, geballtes Werbeartikel-Know-how: Vom 8. bis zum 18. Mai 2017 tourt die vom GWW (Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft e.V.) initiierte Newsweek wieder quer durch die Republik. Innerhalb von zwei Wochen besucht die gleichermaßen bewährte wie beliebte Roadshow acht Standorte in ganz Deutschland und bringt auch im 15. Jahr ihres Bestehens wieder alle Teilnehmer der Branche – Anbieter, Berater und Industriekunden – zusammen. Maximal zehn Produkte dürfen die Aussteller auf der Newsweek präsentieren – bei bis zu 100 Ausstellern dürfen sich Besucher der Neuheitenschau auf rund 1.000 neue Highlights und Innovationen aus der Welt der haptischen Werbung freuen. Das Motto in diesem Jahr: „Gipfelstürmer“ – in Anlehnung an die Spitzenstellung des Werbeartikels hinsichtlich Akzeptanz, Beliebtheit und Werbewirkung im direkten Vergleich mit anderen Werbemaßnahmen (vgl. hierzu die Ergebnisse der Werbeartikel-Wirkungsstudie 2017 unter www.newsweek-info.de).

Der Erfolg gibt der Newsweek seit vielen Jahren Recht: Nach Angaben des GWW sorgt die Roadshow nachweislich für eine Umsatzsteigerung bei den teilnehmenden Unternehmen, und auch die jährlich steigenden Besucherzahlen – 2016 verzeichnete die Newsweek bei ihrer 14. Ausgabe ein Rekordergebnis mit 4.074 Besuchern – untermauern den Stellenwert der Veranstaltung.

www.newsweek-info.de

Die Stationen der Newsweek 2017 08.05.: Dresden

09.05.: Berlin

10.05.: Hamburg

11.05.: Leverkusen

15.05.: Nürnberg

16.05.: München

17.05.: Stuttgart

18.05.: Frankfurt a.M.

Fotos: Mischa Delbrouck, © WA Media