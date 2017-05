Der Schweizer Schreibgerätespezialist Prodir, CH-Lamone, bietet seine Schreibgeräte ab sofort auch im Einzelhandel an. Während der Mailänder Design-Week Anfang April wurde die erste Retail-Kollektion der Öffentlichkeit vorgestellt: Me, Myself and I umfasst 24 Schreibgeräte in diversen Farben, Materialkombinationen und Oberflächen. „Für uns ist die erste Retail-Kollektion ein wichtiger Schritt, um die Wertigkeit unserer Schreibgeräte in der Wahrnehmung der Konsumenten, die Prodir-Schreibgeräte als haptische Markenbotschafter erhalten, weiter zu stärken“, erklärt Luca Ossola, CEO von Prodir. Von der Ausweitung in den Retail-Bereich werde insbesondere der Werbeartikelhandel profitieren.

http://me.prodir.com