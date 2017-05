Am 30. April 2017 ging im Hong Kong Convention & Exhibition Centre nach vier erfolgreichen Messetagen die 32. Ausgabe der Hong Kong Gifts & Premium Fair zu Ende. Erneut erwies sich die nach eigener Aussage „größte Messe ihrer Art“ als bedeutende Drehscheibe für Hersteller und Importeure aus aller Welt. Mit 4.315 Ausstellern (2016: 4.262) aus 31 Ländern fuhr die vom Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) in Zusammenarbeit mit der Hong Kong Exporters Association (HKEA) organisierte Veranstaltung offiziellen Angaben zufolge einen neuen Rekord auf Ausstellerseite ein. 1.294 der ausstellenden Unternehmen stammten aus Hong Kong, die größte Ausstellergruppe kam mit 2.229 Unternehmen vom chinesischen Festland. Auch Taiwan, Indien, Korea und Thailand stellten große Kontingente von Ausstellern, häufig gruppenmäßig organisiert in Form von Länderpavillons.

Wie in den Vorjahren wurden die Hallen 1, 3 und 5 des spektakulären Messezentrums oberhalb des Victoria Harbour in Wan Chai bespielt, wobei zahlreiche Themenzonen die Orientierung in der weitläufigen Ausstellung erleichterten – darunter Corporate Gifts, Green Gifts, Tech Gifts, Luggage & Travel Goods, Figurines & Decorations sowie – neu in diesem Jahr – Licensed Gifts und Hair Ornament & Accessories. Besondere Beachtung fand auch in diesem Jahr die Hall of Fine Designs in Halle 1, in der sich u.a. renommierte internationale Unternehmen präsentierten. In der neu angelegten Startup Zone in Halle 5 stellten sich junge Unternehmen aus Hong Kong, dem chinesischen Mainland und Taiwan vor, während die Small Order Zone im Eingangsbereich wie üblich Produzenten, die bereits ab kleinen Mengen liefern, ein Forum gab. Auch die HKEA hatte mehrere Sonderflächen organisiert: In der Brand Oasis in Halle 3 präsentierten sich lokale Markenunternehmen. Kreative Produktideen und Designs von Hong Konger Produktdesignern fanden sich in der Isle of Originality (Halle 1) sowie dem Smart Design Village in Halle 3, dort wurden auch die Gewinnerprodukte der Hong Kong Smart Design Awards ausgestellt, die die HKEA am ersten Messeabend im Rahmen eines Networking-Empfangs verlieh. Kreativen und fachlichen Input lieferten die zahlreichen vom HKTDC organisierten Seminare, Foren und Produktlaunches. Insgesamt bot die Messe einen weitläufigen Überblick über das gesamte Spektrum der haptischen Werbung und der Geschenkartikelindustrie sowie über aktuelle Trends und Strömungen im Markt. Besonders auffällig war die hohe Anzahl hochwertiger und kreativer Designs.

Offiziellen Angaben zufolge besuchten rund 47.000 Einkäufer (2016: 50.000) aus aller Welt die diesjährige Ausgabe der Messe. Und das ganz offensichtlich nicht nur, um Lieferanten zu finden und Trends zu sichten, sondern auch, um Kontakte zu Kollegen und Geschäftspartnern zu pflegen. So nutzten die Händlergruppierungen Ippag, WAGE und IGC die Messe für ihre Mitgliederversammlungen, auch der amerikanische Branchendienstleister ASI und das PSI luden zu einem Cocktailempfang am Abend des zweiten Messetages.