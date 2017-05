Am 27. April d.J. fand in Köln der 16. Tag der Lizenzen statt. Bei der von der Licensing Industry Merchandisers´ Association (LIMA) initiierten Veranstaltung präsentierten 26 Unternehmen aus der nationalen und internationalen Lizenzbranche – darunter Bavaria Media, Hasbro, Mattel, ProSieben Sat1 Licensing, Super RTL, WDR Mediagroup und ZDF Enterprises – im großen Saal des Maritim Hotels den nach offiziellen Angaben 500 internationalen Gästen und Fachbesuchern anschaulich, welche Themen in den nächsten Monaten die Herzen der Konsumenten höherschlagen und die Kassen des Handels klingen lassen werden. Nach dem offiziellen Programm lockte die abendliche Aftershow Networking-Party 390 Gäste in die Kölner Wolkenburg, wo Starkoch Nils Egtermeyer von den Kochprofis für das leibliche Wohl der Gäste sorgte.

LIMA ist der weltweit führende Verband der internationalen Lizenzbranche und zählt mehr als 1.000 Unternehmen in 35 Ländern zu seinen Mitgliedern. 1985 gegründet, hat es sich die Vereinigung zum Ziel gesetzt, das Wachstum und die Bedeutung des Licensing weltweit zu unterstützen und das Bewusstsein für die Vorteile und Chancen des Licensing in der Geschäftswelt zu schärfen.

www.lima-verband.de