Seit dem 1. Mai 2017 gehört Way OK, Stuttgart, zum Portfolio des garant Verlags mit Sitz in Renningen. Mit dem Erwerb der Marke erweitert das 2004 gegründete Verlagshaus sein Programm, bestehend aus Büchern, Kalendern und individuellen Sonderproduktionen, um maßgeschneiderte Kartografieprodukte und bietet Handels- wie auch Industriekunden künftig Lösungen aus einer Hand. Die Way OK-Inhaberinnen Heidi Wolf und Britta Kotzuschkewitz sowie ihre Mitarbeiter werden im Zuge der Übernahme in die Räumlichkeiten des garant Verlags in Renningen einziehen.

www.garant-verlag.de