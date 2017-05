Am 1. Mai 2017 hat Christina Riedel die Marketingleitung bei Mairdumont, Ostfildern, übernommen. Die international erfahrene Marketingmanagerin aus der Konsumgüterindustrie folgt auf Christof Classen, der das Unternehmen zum 30. April verlassen hat, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Riedel studierte Betriebswirtschaft und Unternehmensführung an der WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar bei Koblenz mit Auslandsstationen in Kanada und Frankreich. Nach ersten Berufserfahrungen als Brand Manager bei Procter & Gamble folgten Stationen im lokalen und internationalen Strategischen Marketing. Ab 2008 leitete die 42-Jährige als Associate Marketing Director die Abteilung POS Marketing und Dachmarken-Promotions für P&G Deutschland, Österreich und die Schweiz, bevor sie 2012 für die Marke Braun nach Shanghai wechselte.

www.mairdumont.com