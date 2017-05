1. Möchten Sie für Europas schnellstwachsenden Werbeartikelhersteller arbeiten?

2. Würden Sie gerne Teil einer globalen 2 Mrd. Dollar Firma mit einer mutigen und aufregenden Vision sein, die heute erheblich in die Zukuft investiert?

3. Mögen Sie die Idee, anders zu denken und den Status Quo herauszufordern?

4. Sind Sie bekannt in unserem Markt, und haben Sie bereits Geschäftsbeziehungen mit Deutschlands führenden Händlern und Agenturen?

5. Mögen Sie Schreibgeräte, und können Sie sich vorstellen, diese zu verkaufen?

Wenn Sie ‘JA’ auf alle Fragen geantwortet haben, würden wir Sie gerne treffen wollen.

Wir sind auf der Suche nach den Besten:

Aufgrund von signifikantem Wachstum in kurzer Zeit sucht Goldstar nun einen neuen, weiteren Sales Manager bzw. eine Sales Managerin. Wir suchen nach dem besten Talent in unserer Industrie, und bieten ein Gehalt und Paket an, das dieses widerspiegelt inkl. Dienstwagen zur privaten Nutzung.

Unser idealer Kandidat sollte folgende wichtige Eigenschaften haben:

– Sie sind ambitioniert und genießen die Herausforderung, uns zu helfen einer der führenden Lieferanten in Europa zu werden.

– Sie haben 3-5+ Jahre Arbeitserfahrung im deutschen Werbeartikelmarkt und sind es gewohnt, die Kunden persönlich zu besuchen.

– Sie sind gut in der Industrie vernetzt und kennen die Kunden im Postleitzahlengebiet 4 und 5.

– Sie kümmern sich gerne um Ihre Kunden und bieten einen Service, der unübertrefflich ist.

– Gerne berücksichtigen wir auch Kandidaten, die momentan bei unseren Kunden arbeiten und eine neue Herausforderung suchen.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte Joan Hovenden +353 042 9388500, oder senden Sie Ihren Lebenslauf/CV zu Joan.Hovenden@pens.com.

Adresse von Goldstar Europe:

Goldstar Europe

Building D

Xerox Technology Park

Dundalk

Irland