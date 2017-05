The Brand Company, E-Barcelona, feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Das 2002 gegründete Unternehmen startete mit Wasser als Werbemittel und führt heute auch Energy Drinks, sich selbst erhitzende Getränke und Getränkecooler sowie weitere Produkte für die effektive Markenkommunikation im Sortiment. In der Welt der individualisierten Trinkflaschen und Werbeartikel zu Hause, hat sich das spanische Unternehmen eigener Aussage zufolge der Suche nach innovativen Ideen verschrieben und ergänzt sein Sortiment beständig um originelle Botschafter.

The Brand Company ist Mitglied des spanisch-portugiesischen Branchenverbands FYVAR und beschäftigt derzeit elf Mitarbeiter.

www.thebrandcompany.net