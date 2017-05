Brand Addition wurde verkauft

Brand Addition mit Hauptsitz in GB-Manchester und zahlreichen Niederlassungen in ganz Europa, den USA und Asien, wurde verkauft. Einer offiziellen Presserklärung zufolge hat der bisherige Eigentümer – die global agierende private Unternehmensbeteiligungsgesellschaft H.I.G. Capital – die Werbeartikelagentur an Elysian Capital LLP veräußert. Bei der Kaufsumme soll es sich um einen Betrag von 60 Mio. Britischen Pfund (ca. 71 Mio. Euro) handeln.

2012 hatte H.I.G. Capital die damals zur britischen 4imprint-Gruppe gehörende Division Brand Addition übernommen, die sich seither unter der Leitung von CEO Chris Lee erfolgreich neupositionieren konnte und u.a. ihre Services kontinuierlich ausgebaut hat. Mit dem Erwerb von Gateway CDI im Januar 2016 hat Brand Addition weitere Büros in der Türkei, in Russland und China eröffnet und damit seine globale Reichweite vergrößert. „Wir danken dem Team unseres ehemaligen Investors H.I.G. Capital für seinen Rat, seinen Zuspruch und seine Unterstützung in den vergangenen fünf Jahren“, so Chris Lee, CEO von Brand Addition. „Als Teil von H.I.G. konnten wir uns erfolgreich internationalisieren, zwei Geschäftsübernahmen inklusive; und erst kürzlich haben wir auf dem US-Markt Fuß gefasst. Wir sind überzeugt, dass wir mit Elysian Capital einen Partner an unserer Seite haben, der uns weiteres Wachstum, in Großbritannien wie auch international, ermöglichen wird.“

Brand Addition gehört zu den führenden Werbeartikelagenturen und beschäftigt an seinen Niederlassungen in neun Ländern weltweit über 300 Mitarbeiter. Der deutsche Sitz von Brand Addition befindet sich in Hagen.

www.brandaddition.com