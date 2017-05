Fruit of The Loom verlost Trip nach Marokko

Mit Fruit of the Loom haben Großhändler, Promotionagenturen, Druckereien und Textilveredler in ganz Europa jetzt die Chance auf ein Wochenende für Zwei in Marrakesch. Das Gewinnspiel bildet das Herzstück der aktuellen Marokko-Kampagne, in der der Textilspezialist seine in Marokko produzierte Poloshirt-Kollektion hervorhebt. Die Kampagne spielt mit dem Thema „Entdecken”, verbunden mit der Chance, Marokko entdecken zu können. Kampagnen-Postkarten und eine kampagnenspezifische Webseite erlauben es potenziellen Kunden, das Polo-Sortiment, die Qualität und die ethischen Grundwerte des Unternehmens kennenzulernen.

Das Gewinnspiel endet am 19. Mai 2017. Teilnahme unter:

www.fruitoftheloom.eu/polos