Peli: Neue Marketingleitung

Peli Products mit europäischem Hauptsitz in Barcelona hat Estefania Fenoy zur Direktorin für Marketing und Kommunikation für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) ernannt. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Medienbranche und im Marketingmanagement ist Fenoy ab sofort für die gesamten Marketingaktivitäten des auf Schutzkoffer und Beleuchtungssysteme spezialisierten Unternehmens in fast 100 EMEA-Ländern verantwortlich.

Fenoy ist seit dem Jahr 2000 für Peli tätig und habe sich in den Bereichen Marketing, PR und Social Media effektiv um die Entwicklung der Marke Peli und die Unterstützung der Händler verdient gemacht, so Scott Ermeti, Senior Vice President von Peli Products.

www.peli.com