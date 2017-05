SPS: Zwei neue Mitarbeiter

Der britische Werbeartikellieferant und -hersteller SPS mit Hauptsitz in Blackpool heißt zwei neue Mitglieder im Team willkommen. Ab sofort ist Jennifer Watson als German European Sales Co-ordinator für Kunden in Norddeutschland zuständig, woher sie selbst stammt. Watson verfügt über mehr als fünf Jahre Erfahrung in der Kundenbetreuung und spricht akzentfrei deutsch.

Bereits seit Dezember vergangenen Jahres ist Dafydd Jones als German European Sales Co-ordinator bei SPS und greift auf Erfahrungen in der Vertriebskoordination im Data Services-Bereich zurück. Auch Jones spricht hervorragend deutsch und bearbeitet Anfragen von Kunden aus allen deutschsprachigen Ländern, v.a. aber aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz.

www.spseu.com