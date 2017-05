Mega Show-Paris: Neue Sourcingmesse

Vom 21. bis zum 23. November d.J. findet in der französischen Hauptstadt die Premiere der Mega Show-Paris statt. Zu der globalen Sourcingmesse im Ausstellungszentrum Paris Nord Villepinte werden um die 700 vorrangig asiatische Aussteller erwartet, u.a. aus China, Hong Kong, Taiwan, Indien und Indonesien. Die Mega Show-Paris will weltweit agierenden Lieferanten und Herstellern bereits einige Wochen vor den traditionellen Messen im Januar und Februar die Möglichkeit geben, Importeuren, Warenhäusern, Einzelhandelsketten, dem Versandhandel und Distributeuren aus Frankreich und ganz Europa ihre Neuheiten zu präsentieren. Die Sortimente der neuen Sourcing-Plattform gliedern sich in die Ausstellungsbereiche „Playing & Giving“, „Living“ und „E-Lifestyle“. Organisiert wird die Mega Show-Paris vom Hong Konger Messeveranstalter Comasia Limited – Veranstalter der Mega Show in Hong Kong – sowie weiteren Messedienstleistern, vornehmlich aus China.

www.megashowparis.com

Bildquelle: Paris Nord Villepinte