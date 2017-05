Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n

Auftragssachbearbeitung Export (m/w)

Die KHK GmbH stellt Kosmetikprodukte mit den Schwerpunkten Lippenpflege und Handdesinfektion her und vertreibt diese weltweit an den Werbemittelhandel. Die eigene Produktion sowie alle Vertriebs- und Marketingaktivitäten finden in Köln statt.

Ihre Tätigkeiten

In unserem Team erwartet Sie nach einer qualifizierten Einarbeitung „Learning by Doing“ ein breites Aufgabengebiet an unserem Unternehmenssitz in Köln, bei dem Sie von Beginn an ein hohes Maß an Eigenverantwortung innehaben.

• Persönlicher Ansprechpartner für die Beratung und Betreuung unserer

internationalen Kunden

• Komplette Auftragsabwicklung von der Angebotserstellung bis zur Fakturierung

• Enge Absprachen mit unseren Produktionsabteilungen

• Aktive Stammkundenbetreuung

Unsere Anforderungen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation

• Mehrjährige Erfahrung in der Werbeartikelbranche von Vorteil

• Sehr gute EDV-Kenntnisse (MS Office Paket)

• Souveränes Auftreten und Freude am Umgang mit Kunden

• Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten

• Hohe Motivation und viel Kreativität bei der Problemlösung

• Sehr gute Kommunikation sowohl mündlich als auch schriftlich

• Sehr gute Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachen von Vorteil

Was wir bieten

• Ein angenehmes Team und eine familiäre Arbeitsatmosphäre

• Abwechslungsreiche Tätigkeiten mit viel Eigenverantwortung

• Flexibles Arbeitsumfeld und Offenheit für die Ideen unserer Mitarbeiter

• Individuelle Aufstiegs- und Weiterbildungschancen

• Attraktiver Standort (Kölner Süden)

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen als PDF-Datei (max. 5 MB) an karriere@lipcare.de. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!



KHK GmbH

Ringstr. 9-11

50996 Köln-Rodenkirchen

Ansprechpartnerin:

Natalie Schaefers

www.lipcare.de