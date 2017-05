Fespa: Neuer Präsident

Im Rahmen des traditionellen Gala-Abends der Fespa 2017 Global Print Expo am 10. Mai 2017 in Hamburg wurde Christian Duyckaerts zum neuen Präsidenten der Fespa berufen. Duyckaerts gehört dem Vorstand der 1962 gegründeten Vereinigung von Handelsverbänden der Großformatdruck-Community seit 2002 an und vertritt den belgischen Druckverband Febelgra, bei dem er die Arbeitsgruppe Sieb- und Digitaldruck leitet. Darüber hinaus ist Duyckaerts, der von den 37 Mitgliedsverbänden für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt wurde, Gründer und Geschäftsführer von Retail Communicators, einem belgischen Spezialisten für visuelle Kommunikation.

„Wir sind gefordert, die Fespa zukunftssicher zu machen und den Sektor der digitalen Transformation zu erschließen, in dem sich für unsere Branche viele Chancen bieten. Dabei denke ich nicht nur an Web-to-Print, sondern auch an Omnichannel-Lösungen und vielfältige Individualisierungsbereiche“, sagte Duyckaerts in seiner Antrittsrede. „Wir werden unserer weltweiten Community helfen, sich diesen neuen Trends und Entwicklungen zu stellen, indem wir im Rahmen von Konferenzen, Summits und anderen Initiativen bewährte Verfahren, Wissen und Informationen weitergeben und freundschaftliche Beziehungen pflegen.“ Zudem werde die Fespa weiterhin in die Branche investieren und den Schwerpunkt auf Bereiche wie Textildruck, Verpackung, Innendesign und Einzelhandel legen. Die Umsetzung der Strategie wird der 17. Fespa-Präsident, der während seiner Amtszeit von Vizepräsident Christophe Aussenac unterstützt wird, durch das von Fespa-CEO Neil Felton geleitete Exekutivteam überwachen.

