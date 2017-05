interpack 2017: Internationalität auf Rekordniveau

Vom 4. bis zum 10. Mai d.J. fand in der Messe Düsseldorf die interpack, eine der weltweit größten und bedeutendsten Messen der Verpackungsbranche und der verwandten Prozessindustrie, statt. 2.865 Unternehmen, so viele wie nie zuvor, präsentierten den nach offiziellen Angaben 170.500 Besuchern (2014: 175.000 Besucher) ihre Sortimente und Dienstleistungen. Bemerkenswert in diesem Jahr war die hohe Internationalität der Besucher: 74% kamen aus dem Ausland in die Rheinmetropole, vor drei Jahren waren es 66% gewesen. Die hohe Quote der deutschen und internationalen Fachleute, darunter drei Viertel Entscheider, aus insgesamt 168 Ländern sorgte für zufriedene Gesichter bei den Ausstellern, „die sich über vielversprechende Geschäftsanbahnungen und sogar konkrete Abschlüsse freuen konnten, nicht selten im siebenstelligen Bereich“, so der Veranstalter, die Messe Düsseldorf GmbH. Zu den Top-Trends in diesem Jahr gehörten Digitalisierung, Industrie 4.0 und Nachhaltigkeit. Am 4. Mai fand im Rahmen der interpack zudem der dritte Save Food Kongress statt, der das Thema Nahrungsmittelverluste und -verschwendung umfassend beleuchtete.

Beinahe 98% der Besucher gaben in der offiziellen Befragung der Messe Düsseldorf an, zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Besuch der interpack 2017 zu sein. Das Angebotsinteresse galt dabei allen Bereichen, wobei das Thema Packmittelproduktion im Vergleich zur Vorveranstaltung einen deutlichen Aufmerksamkeitssprung machte. „Die interpack ist eine absolute Pflichtveranstaltung für die Unternehmen der Branche und ein einzigartiger Impulsgeber. Sie ist alle drei Jahre nicht nur eine einzigartige Leistungsschau, sondern auch der Ort, wo Anbieter und Kunden aus aller Welt zusammenkommen, um sich auszutauschen und Geschäfte zu machen“, resümiert Friedbert Klefenz, Präsident der interpack 2017.

Die kommende interpack findet im Mai 2020 auf dem Düsseldorfer Messegelände statt, der genaue Termin wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

www.interpack.de